Deutscher Kita-Preis für Unkel Claudia Gries: „Bildung darf nicht elitär sein“ Daniel Dresen 05.12.2025, 15:30 Uhr

i Claudia Gries, die Leiterin der Inklusiven Kita der Stadt Unkel, die kürzlich in Berlin mit dem Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet wurde. Daniel Dresen

Die Inklusive Kita der Stadt Unkel ist Ende November mit dem Deutschen Kita-Preis 2025 in Berlin ausgezeichnet worden. Kita-Leiterin Claudia Gries fordert im Gespräch mit unserer Zeitung mehr Wertschätzung für frühkindliche Bildung.

Seit Ende November darf sich die Inklusive Kita der Stadt Unkel mit dem Titel „Kita des Jahres 2025“ schmücken. In Berlin bekam Kita-Leiterin Claudia Gries von Bundesbildungsministerin Karin Prien den Deutschen Kita-Preis überreicht. In der Finalrunde hatte sich die Unkeler Einrichtung gegen sieben Mitbewerber durchgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen