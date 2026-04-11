Warum nicht mal vegane Döner? „Cigköfte“ in Neuwied bietet Kultspeise fleischlos an Jörg Niebergall 11.04.2026, 15:00 Uhr

i Murat Bilgie ist der Chef vom „Cigköfte" in Neuwied. Jörg Niebergall

Der Hype um den neuen „Mangal-Döner“-Laden in Neuwied hat den Döner als Imbiss wieder stärker ins Gespräch gebracht. In Neuwied kommen aber nicht nur Fans der Fleischvariante auf ihre Kosten. Ein Laden hat sich auf die vegane Spielart spezialisiert.

Der Name ist in diesem Lokal auch Programm oder besser der kulinarische Leckerbissen in veganer Form, umhüllt mit einem frischen Lavas-Brot. „Cig Köfte“, das sind feine Frikadellen aus würzigem Bulgur. „Cigköfte“, das ist aber auch der vegane Imbiss in der Neuwieder Markstraße 26, der dann zwar auch türkische Spezialitäten anbietet, sich aber von den übrigen Döner- und Kebabläden in der City unterscheidet.







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