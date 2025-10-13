Weltumsegler aus Unkel Christoph Rechmann: „Der Pazifik ist unglaublich“ 13.10.2025, 18:00 Uhr

i Der Weltumsegler Christoph Rechmann aus Unkel war von Ende Mai 2022 bis Ende August 2025 auf Reise. Hier war er entlang der Biskaya unterwegs. Christoph Rechmann

Christoph Rechmann, Geschäftsführer eines Unkeler Handwerksbetriebs, ist mehr als drei Jahre um die Welt gesegelt. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der 58-Jährige über besondere Begegnungen mit Meerestieren und exotische Getränke.

Christoph Rechmann war vom 29. Mai 2022 bis zum 23. August dieses Jahres auf den Weltmeeren zu Hause. Mit seiner Segeljacht stach der Geschäftsführer eines Unkeler Handwerksbetriebes in See. Bei seiner Rückkehr ins Rheinland wurde er von der Kulturstadt Unkel für seine Leistung mit einem Eintrag ins Goldene Buch geehrt.







