Christkindchen verzaubert Waldbreitbacher und Gäste

Die beiden Wochenenden mit Christkindchenmarkt sind zweifellos Höhepunkte in der Weihnachtsdorf-Saison in Waldbreitbach. Der Gewerbeverband hat wieder einiges auf die Beine gestellt.

Wenn das Weihnachtsdorf Waldbreitbach am zweiten und dritten Adventswochenende zum Christkindchenmarkt in die Ortsmitte einlädt, dann ist das gleichzeitig auch ein Startschuss für viele weiter vorweihnachtlichen Aktivitäten.

Selbstredend darf beim vom Gewerbeverband ausgerichteten Markt das Christkind nicht fehlen.