Ein Schloss samt Nebengebäuden zu sanieren, ist wahrlich eine Lebensaufgabe. Eine solche hat sich Christian Runkel vorgenommen, der Eigentümer von Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Wir besuchten ihn auf der „Baustelle Schloss“.
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Christian Runkel steht mit zwei Handwerkern an einem einzubauenden Rahmen einer Feuerschutztür. Der Rahmen wird sich nicht gerade einpassen lassen. Christian Runkel entscheidet, dass vom Mauerwerk einige Zentimeter weggeschlagen werden müssen, damit der Rahmen passt.