Ausverkauftes Konzert
CHORioso feiert erfolgreiche Premiere in Ehlscheid
Unter der Leitung von Andràs Orban zeigte der frühere Frauenchor sich nun mit männlicher Verstärkung.
Unter der Leitung von Andràs Orban zeigte der frühere Frauenchor sich nun mit männlicher Verstärkung.
Jörg Niebergall

Premiere in Ehlscheid: Der neu formierte Chor CHORioso füllte die Heimathalle und entfachte lebendige Stimmung. Überraschende Momente und ein geselliges Beisammensein ließen den Abend ausklingen.

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Wenn das keine gelungene Premiere war: Der neu formierte gemischte Ehlscheider Chor CHORioso hatte zum musikalischen Dämmerschoppen in die örtliche Heimathalle eingeladen – und durfte sich über eine ausverkaufte Veranstaltungsstätte freuen.Unter der Leitung von Andràs Orban präsentierte sich der frühere Frauenchor nun mit männlicher Verstärkung.

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