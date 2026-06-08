Ausverkauftes Konzert CHORioso feiert erfolgreiche Premiere in Ehlscheid Jörg Niebergall 08.06.2026, 16:00 Uhr

i Unter der Leitung von Andràs Orban zeigte der frühere Frauenchor sich nun mit männlicher Verstärkung. Jörg Niebergall

Premiere in Ehlscheid: Der neu formierte Chor CHORioso füllte die Heimathalle und entfachte lebendige Stimmung. Überraschende Momente und ein geselliges Beisammensein ließen den Abend ausklingen.

Wenn das keine gelungene Premiere war: Der neu formierte gemischte Ehlscheider Chor CHORioso hatte zum musikalischen Dämmerschoppen in die örtliche Heimathalle eingeladen – und durfte sich über eine ausverkaufte Veranstaltungsstätte freuen.Unter der Leitung von Andràs Orban präsentierte sich der frühere Frauenchor nun mit männlicher Verstärkung.







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