Premiere in Ehlscheid: Der neu formierte Chor CHORioso füllte die Heimathalle und entfachte lebendige Stimmung. Überraschende Momente und ein geselliges Beisammensein ließen den Abend ausklingen.
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Wenn das keine gelungene Premiere war: Der neu formierte gemischte Ehlscheider Chor CHORioso hatte zum musikalischen Dämmerschoppen in die örtliche Heimathalle eingeladen – und durfte sich über eine ausverkaufte Veranstaltungsstätte freuen.Unter der Leitung von Andràs Orban präsentierte sich der frühere Frauenchor nun mit männlicher Verstärkung.