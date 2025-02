Nach DRK-Rückzug in Asbach Chefarztwechsel in Kamillus-Klinik steht für Aufbruch 18.02.2025, 13:00 Uhr

i Chefarzt Dieter Pöhlau (2. von rechts) zieht sich langsam, aber sicher zurück. Sein Nachfolger für die Neurologie ist Julian Zimmermann (2. von links). Zusammen mit dem kaufmännischen Direktor Nicki Billig (rechts) und dem Vorsitzenden des Betriebsrates, Michael Schwering-Sohnrey, beleuchten sie die aktuelle Situation um die Trägerinsolvenz und den Stand der Kamillus-Klinik in Asbach. Daniel Rühle

Erst zieht sich der Träger zurück und nun hört der Chefarzt der Neurologie auf? Was für den Außenstehenden wie der Untergang eines Krankenhauses klingt, ist eigentlich ganz anders. Warum die Asbacher Kamillus-Klinik eine Sonderrolle einnimmt.

Chefarztwechsel, Neueinstellungen, Zuversicht bei der Trägersuche: Die Zeichen stehen in der Asbacher Kamillus-Klinik auf Veränderung und Aufbruch, aber auch auf Beständigkeit. Dieses Bild vermitteln die Verantwortlichen bei einem Gespräch mit unserer Zeitung anlässlich des baldigen Chefarztwechsels in der Neurologie in unruhigen Zeiten nach Rückzug des DRK aus der Trägerschaft.

