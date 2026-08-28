Start in die Theatersaison
Chaos im Schrank: Premiere in Neuwied begeistert
Das Chaos nimmt seinen Lauf – und der geöffnete Schrank im Hintergrund spielt eine entscheidende Rolle. Er erlaubt den Wechsel z
Das Chaos nimmt seinen Lauf – und der geöffnete Schrank im Hintergrund spielt eine entscheidende Rolle. Er erlaubt den Wechsel zwischen zwei Wohnungen.
Rainer Claaßen

Die Premiere im Schlosstheater entfacht ein turbulentes Verwechslungsspiel: Ein sechsköpfiges Ensemble wirbelt mit komödiantischem Talent, Tempo und viel Charme über die Neuwieder Bühne.

Lesezeit 3 Minuten
Viele Besucher des Schlosstheaters waren sich am Donnerstagabend wohl nicht bewusst, dass sie im Grunde die Premiere des Stücks „Ab in den Schrank“ erlebten. Folgeverpflichtungen führten dazu, dass eine der regulären Abo-Vorstellungen auf den Donnerstag vorgezogen werden musste, obwohl die offizielle Eröffnung der neuen Spielzeit erst für Freitag geplant war.
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