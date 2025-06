„Ein paar Grad weniger hätten uns auch nicht geschadet“, meinte Eric Schröder, Macher und Organisator der ersten Neuwieder Foodtruck-Meile, die von Mittwoch bis Sonntag die Besucher mit leckeren Imbissvariationen, aber auch mit gekühlten Getränken und jeder Menge Livemusik (Dance-Cats, Boys of 69, Tobias Wessel, Enjoy, Garie Galvin) auf den neu gestalteten Neuwieder Marktplatz lockte. „Etwas kühler, und es wären noch ein paar Gäste mehr gekommen. Aber wir sind zufrieden und würden im nächsten Jahr gern wiederkommen.“

Am Samstag spiele auch die Band Enjoy. Jörg Niebergall Rote Polit-Promis Jörg Niebergall

Die kleinen Snacks wie Corn-Dogs oder unterschiedliche Pommes-Variationen kamen bei der Hitze gut an, aber auch Cocktails waren der Renner. Während sich am ersten Tag der Besucheransturm noch in Grenzen hielt, war es insbesondere am Donnerstagabend richtig voll. Der Nachwuchs hatte auf der Hüpfburg seinen Spaß und wollte die Anlage am liebsten gar nicht mehr verlassen.