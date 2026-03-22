Drei neue Majestäten
Celina Klein wird die neue Linzer Weinkönigin 
Die Schwestern Celina Klein (vorn), Gina (Mitte) und Jolina regieren ab September in Linz.
Die Schwestern Celina Klein (vorn), Gina (Mitte) und Jolina regieren ab September in Linz.
Sabine Nitsch

In Linz ist die Weinregentschaft in den kommenden zwei Jahren auch eine Familienangelegenheit. Drei Schwestern aus dem Hause Klein werden beim Winzerfest im September offiziell als Regentinnen gekrönt.

Lesezeit 3 Minuten
Weil es auf dem Linzer Winzerfest so schön war, sozusagen aus einer Weinlaune heraus, haben drei Schwestern beschlossen, dass sie den Linzer Weinthron besteigen und das neue Weintrio in Linz werden wollen. Die Idee wurde sofort in die Tat umgesetzt. Celina, Gina und Jolina Klein informierten sich, wie sie die Weinregentschaft in der Bunten Stadt übernehmen können, schrieben eine Bewerbung und überzeugten das zwölfköpfige Auswahlgremium.

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Kreis NeuwiedWeinbau

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