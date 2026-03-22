In Linz ist die Weinregentschaft in den kommenden zwei Jahren auch eine Familienangelegenheit. Drei Schwestern aus dem Hause Klein werden beim Winzerfest im September offiziell als Regentinnen gekrönt.
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Weil es auf dem Linzer Winzerfest so schön war, sozusagen aus einer Weinlaune heraus, haben drei Schwestern beschlossen, dass sie den Linzer Weinthron besteigen und das neue Weintrio in Linz werden wollen. Die Idee wurde sofort in die Tat umgesetzt. Celina, Gina und Jolina Klein informierten sich, wie sie die Weinregentschaft in der Bunten Stadt übernehmen können, schrieben eine Bewerbung und überzeugten das zwölfköpfige Auswahlgremium.