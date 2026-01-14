Neujahrsempfang mit Ehrengast CDU stimmt sich in Neuwied auf Machtwechsel im Land ein Viktoria Schneider 14.01.2026, 16:00 Uhr

i Karl-Josef Laumann, Arbeitsminister aus Nordrhein-Westfalen, spricht beim CDU-Neujahrsempfang 2026 in Neuwied. Viktoria Schneider

Gespannt blicken die Christdemokraten in Rheinland-Pfalz auf die Landtagswahl im März. Schaffen sie es, die SPD nach fast 35 Jahren an der Spitze abzulösen? NRW-Minister Karl-Josef Laumann weckte beim CDU-Neujahrsempfang in Neuwied Hoffnungen.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeigt sich die CDU kämpferisch. Aktuelle Umfragen sehen sie deutlich vor den lange regierenden Sozialdemokraten. Beim Neujahrsempfang des Neuwieder Kreisverbands stimmte Gastredner Karl-Josef Laumann (Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen) seine Parteikollegen schon einmal auf einen möglichen Sieg ein.







Artikel teilen

Artikel teilen