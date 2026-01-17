VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach CDU sieht Traditionsbruch bei der Beigeordneten-Wahl Justin Buchinger 17.01.2026, 12:00 Uhr

i VG-Bürgermeister Pierre Fischer (Mitte) hat zwei neue Beigeordnete: Holger Klein (links) und Heiko Schlosser. Justin Buchinger

Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat zwei neue Beigeordnete. Doch darin, wie die FWG-Fraktion bei der Wahl agiert hat, sieht die CDU einen Traditionsbruch.

Die Stimmung bei der ersten Ratssitzung der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach unter Leitung des neuen Bürgermeisters Pierre Fischer (CDU) war freundschaftlich. So herrscht bei den Reden zum Haushalt große Einigkeit. Dann geht es um die Wahl des Ersten Beigeordneten, der Posten ist mit Fischers Amtsantritt vakant.







Artikel teilen

Artikel teilen