Der Landestrend findet auch in Neuwied Einzug: Während die SPD deutliche Verluste verzeichnen muss, freuen sich die Christdemokraten über Erfolge in der Hälfte der Stadtteile. Auch die AfD konnte diesmal viele Wähler überzeugen – vor allem in Torney.
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Ein bisschen blau, eine Menge schwarz, deutlich weniger rot: Nach der Landtagswahl hat sich Neuwied merklich verändert. Während vor fünf Jahren die SPD einen Großteil der Stimmbezirke abräumen konnte, geht der Titel des Wahlgewinners diesmal an die CDU.