SPD stützt ab, AfD freut sich
CDU sichert sich die Hälfte der Stadtteile in Neuwied
Auch in Gladbach wurden am Sonntag Stimmen ausgezählt.
Auch in Gladbach wurden am Sonntag Stimmen ausgezählt.
Jörg Niebergall

Der Landestrend findet auch in Neuwied Einzug: Während die SPD deutliche Verluste verzeichnen muss, freuen sich die Christdemokraten über Erfolge in der Hälfte der Stadtteile. Auch die AfD konnte diesmal viele Wähler überzeugen – vor allem in Torney.

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Ein bisschen blau, eine Menge schwarz, deutlich weniger rot: Nach der Landtagswahl hat sich Neuwied merklich verändert. Während vor fünf Jahren die SPD einen Großteil der Stimmbezirke abräumen konnte, geht der Titel des Wahlgewinners diesmal an die CDU.

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Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

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