SPD stützt ab, AfD freut sich CDU sichert sich die Hälfte der Stadtteile in Neuwied Viktoria Schneider 24.03.2026, 07:00 Uhr

i Auch in Gladbach wurden am Sonntag Stimmen ausgezählt. Jörg Niebergall

Der Landestrend findet auch in Neuwied Einzug: Während die SPD deutliche Verluste verzeichnen muss, freuen sich die Christdemokraten über Erfolge in der Hälfte der Stadtteile. Auch die AfD konnte diesmal viele Wähler überzeugen – vor allem in Torney.

Ein bisschen blau, eine Menge schwarz, deutlich weniger rot: Nach der Landtagswahl hat sich Neuwied merklich verändert. Während vor fünf Jahren die SPD einen Großteil der Stimmbezirke abräumen konnte, geht der Titel des Wahlgewinners diesmal an die CDU.







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