Unkels neuer VG-Bürgermeister CDU-Mann Wester feiert Erdrutschsieg mit Pizza Daniel Dresen 08.11.2026, 22:36 Uhr

i Korbinian Wester (rechts) wird am Sonntagabend von seiner Familie, Freunden, CDU-Parteikollegen und Wahlkampfunterstützern im Lokal "Pizza-Palast" in Erpel als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel gefeiert. Heinz-Werner Lamberz

Die Wahl des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Unkel ist am Sonntag eine unerwartet klare Angelegenheit gewesen. 61,9 Prozent der Wähler wollen den CDU-Kandidaten Korbinian Wester als Nachfolger für den scheidenden Amtsinhaber Karsten Fehr.

Bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Unkel ist am Sonntag, 8. November, Korbinian Wester als klarer Sieger hervorgegangen. Der 31 Jahre alte CDU-Kandidat erhielt satte 61,9 Prozent der Wählerstimmen. Seine Kontrahenten Thomas Schmidt (Grüne, 19,6 Prozent) und Nicole Hahn (SPD, 18,5 Prozent) konnten ihm nicht annähernd das Wasser reichen.







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