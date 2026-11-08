Unkels neuer VG-Bürgermeister
CDU-Mann Wester feiert Erdrutschsieg mit Pizza 
Korbinian Wester (rechts) wird am Sonntagabend von seiner Familie, Freunden, CDU-Parteikollegen und Wahlkampfunterstützern im Lo
Korbinian Wester (rechts) wird am Sonntagabend von seiner Familie, Freunden, CDU-Parteikollegen und Wahlkampfunterstützern im Lokal "Pizza-Palast" in Erpel als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel gefeiert.
Heinz-Werner Lamberz

Die Wahl des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Unkel ist am Sonntag eine unerwartet klare Angelegenheit gewesen. 61,9 Prozent der Wähler wollen den CDU-Kandidaten Korbinian Wester als Nachfolger für den scheidenden Amtsinhaber Karsten Fehr. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Unkel ist am Sonntag, 8. November, Korbinian Wester als klarer Sieger hervorgegangen. Der 31 Jahre alte CDU-Kandidat erhielt satte 61,9 Prozent der Wählerstimmen. Seine Kontrahenten Thomas Schmidt (Grüne, 19,6 Prozent) und Nicole Hahn (SPD, 18,5 Prozent) konnten ihm nicht annähernd das Wasser reichen.
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