CDU empört sich über die „Clown in Kiew“-Äußerung

Der Engerser Sozialdemokrat, Autor und Gewerkschafter Ferhat Cato hat in einer Rundmail die „verbratenen Milliarden“ für die Ukraine angeprangert und hat sich bereits dazu geäußert, wie er das gemeint hat. Die CDU lässt aber nicht locker.

Die Debatte um die Rundmail des Engerser SPD-Chefs Ferhat Cato zieht weitere Kreise. In der Mail und einem gleichlautenden Facebook-Beitrag hatte Cato

unter anderem über „die Milliarden“ geschrieben, „die für den Clown in Kiew verbraten werden“.