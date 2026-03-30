Kritik an Engerser SPD-Chef
CDU empört sich über die „Clown in Kiew“-Äußerung
Für den Engerser SPD-Chef ist Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, der "Clown in Kiew".
Für den Engerser SPD-Chef ist Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, der "Clown in Kiew".
Kay Nietfeld. picture alliance/dpa

Der Engerser Sozialdemokrat, Autor und Gewerkschafter Ferhat Cato hat in einer Rundmail die „verbratenen Milliarden“ für die Ukraine angeprangert und hat sich bereits dazu geäußert, wie er das gemeint hat. Die CDU lässt aber nicht locker.

Lesezeit 2 Minuten
Die Debatte um die Rundmail des Engerser SPD-Chefs Ferhat Cato zieht weitere Kreise. In der Mail und einem gleichlautenden Facebook-Beitrag hatte Cato unter anderem über „die Milliarden“ geschrieben, „die für den Clown in Kiew verbraten werden“.

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