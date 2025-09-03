Carmen Hanken arbeitete im Hintergrund, wenn der XXL-Ostfriese Tamme Hanken als „Knochenbrecher“ medienwirksam Tiere behandelte. Dabei ist sie Expertin für Bewegungsmechanik. Sie machte in Kasbach-Ohlenberg Station, um Hunden und Pferden zu helfen.

Kasbach-Ohlenberg. Hunde können selig lächeln. Pferde übrigens auch. Das schafft Carmen Hanken. Sie sorgt dafür, dass aus einem schmerzgeplagten lahmen Gaul oder einem hinkenden Hund durch Richten von Wirbeln und Gelenken, aber auch durch Dehnen, wieder ein jung anmutender Springinsfeld wird.

Das Ergebnis: ein geradezu glückliches Lächeln auf Schnauze oder Maul. Jetzt war sie in Kasbach-Ohlenberg. Dort schaute sie mit ihrem „Hankenhof-XXL“ Mobil auf Einladung von Marietta Schmid-Kalter ein ganzes Wochenende vorbei, um Hunden und Pferden auf die Pfoten und den Rücken zu schauen.

Hilfe für geplagte Vierbeiner

Schmid-Kalter, die im Ortsteil Erl eine Praxis für Lebensberatung betreibt, war mit dem eigenen Hund Toni, der vermeintlich einen Kreuzbandriss hatte, bei Carmen Hanken in Ostfriesland, um ihn behandeln zu lassen. Das Ergebnis: Toni hatte überhaupt keinen Kreuzbandriss, musste nicht operiert werden und düst wieder ohne Schmerzen durch die Gegend.

Das beeindruckte Schmid-Kalter so sehr, dass sie Carmen ins Rheinland einlud. Sie machte vorher einen kurzen Rundruf und schon meldeten sich Besitzer von Pferden und Hunden an, um ihre geplagten Vierbeiner behandeln zu lassen.

Hanken? Der Name sagt vielen Fernsehzuschauern etwas. Carmens Ehemann Tamme war bundesweit als Therapeut bekannt, der die Kunst des „Knochenbrechens“ beherrschte. „Knochenbrecher lernt man nicht, die Befähigung liegt in den Genen“, sagt Carmen Hanken. „Wenn Tamme etwas anfasste, dann kamen bei ihm Bilder hoch. Er scannt und fühlt, sagte er. Er konnte auch Nerven fühlen“, beschreibt sie die Gabe, die in Tamme Hankens Familie bis ins 16. Jahrhundert zurück nachgewiesen ist. In vielen Fällen konnte er helfen, auch dann, wenn andere Hilfe längst versagt hatte.

Am 10. Oktober 2016 starb der 2,06 Meter große „XXL-Ostfriese“ völlig überraschend im Alter von 56 Jahren an Herzversagen. Carmen ist selbst Tiertherapeutin und stand ihm immer helfend zu Seite. Nach seinem Tod entschloss sich die im Rheinland geborene, heute 65-jährige Wahlostfriesin, den Hankenhof in Filsum, selber weiterzuführen. Der Hof in Ostfriesland ist ein Pferde- und Tiergesundheitszentrum, wo sie ganzheitliche Behandlungen und Kururlaube für Pferde sowie Ausbildungs- und Therapiemöglichkeiten für Tier und Reiter anbietet.

„Ich bin kein Knochenbrecher. Aber ich habe mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bewegungsmechanik, habe immer Fortbildungen gemacht und auch mit Tamme zusammen gearbeitet. Ich arbeite jedoch ganz anders. Ich arbeite jedoch, wie Tamme auch, ganzheitlich und habe mein eigenes System entwickelt “, sagt die schmale 1,68 Meter große Frau und drückt vorsichtig auf dem breiten Rücken von Anton herum. Der neun Jahre alte Neufundländer hat sichtbar Schmerzen und humpelt auf drei Beinen herum. Sie checkt die Gelenke an seinen riesigen Pfoten.

Anton, scheint äußerst skeptisch, nach kurzer Zeit findet er aber offenbar Gefallen an ihrem Tun. Er hält still. Die Skepsis weicht aus dem Hundeblick. Es scheint, als würden sich heilende Hände auf Antons Rücken bewegen. „Legt mal die Hand drauf, dort wo es ihm wehtut, ist es viel wärmer“, fordert Carmen Antons Besitzer Frauke und Otto Allmansberger auf.

„Er sollte schon am Kreuzdarmbein operiert werden. Dafür ist er aber zu alt“, meint sein Herrchen und streichelt über den riesigen Hundekopf. Die Allmannsbergers haben auch die zehnjährige Neufundländerdame Bertha dabei. Sie hat Arthrose und einen Kreuzbandanriss. Eine OP kommt auch für sie nicht infrage. „Sie hat panische Angst vorm Tierarzt“, sagt Otto, der hofft, dass Carmen auch etwas für Bertha tun kann.

„Beide müssen erst mal nicht operiert werden. Sie sind total verspannt. Das tut höllisch weh“, meint sie und drückt und streicht gekonnt an den richtigen Stellen im Rücken, um die Tiefenmuskulatur zu lockern. Dazu gibt es auch eine intensive Krallenpflege. Der Gegenentwurf zu den großen Neufundländern sind die beiden Bolonka Zwetna. Weniger als drei Kilogramm bringen sie auf die Waage. Eine Handvoll Hund, die aber die gleichen Probleme wie die großen hat. Hanken richtet vorsichtig die Minipfoten. Mit Erfolg. Die beiden lächeln.

Auch Hans hat Rücken. Der zehnjährige Islandhengst ist so verspannt, dass man am Rücken eine Erhebung sieht und wenn man die Hand darauf legt, ist der Bereich viel wärmer. Auch bei ihm ist das Kreuzdarmbein einer der Übeltäter. „Es ist sozusagen ‚verkantet‘. Dann läuft es nicht mehr rund. Man muss sich das bei Pferdebeinen so vorstellen, wie beim Auto, wenn die Reifen zu wenig Luft haben und nicht rund laufen. Dann kommt die Statik völlig durcheinander“, beschreibt sie das Problem von Hans. „Es gilt immer die Ursachen zu finden und diese samt der Symptome, die vielleicht durch Schonhaltungen entstanden sind, zu beseitigen. Man muss immer wieder etwas ausprobieren“, sagt sie.

Stretching für Hund und Pferd

Nach gezielter Analyse und Anamnese behandelt sie mit Cranio-Sacraler-Therapie, Faszien-Therapie und gezielten Stretchings. Das gilt nicht nur für Hunde, sondern auch für Pferde. Durch Erfahrung und Wissen hat sie ein ganzheitliches Konzept entwickelt, zu dem unter anderem die Ganganalyse, nach dem Konzept BARS – Balance Reit-System, gehört oder die Analyse von Faszien und Muskeln und auch der Check von Schleimhäuten und Zähnen im Maul.

Auch die Hufe sowie Sattel und Trense werden begutachtet. „Manchmal muss man bei Ursachenforschung um die Kurve denken. Wenn ein Tier links vorne lahm ist, kann hinten rechts oben das Problem sitzen“, bringt sie auf den Punkt, um was es geht. Auch für eine Beule unter der Haut hat sie die Lösung, „Tupfen sie Propolis drauf“, rät sie.

Nach kurzer Zeit scheint auch bei Hans ein leichtes Grinsen rund ums Maul breit abzuzeichnen. Die Wölbung auf dem Rücken ist verschwunden, das Kreuzdarmbein macht keine Probleme mehr und der kleine Wallach läuft wieder korrekt, zur Freude seiner Besitzerin. „So was ist für mich ein echter Gänsehautmoment“, meint Schmid-Kalter. „Es ist großartig, wenn man sieht, dass Tiere keine Schmerzen mehr haben.“

Einige Umstehende fassen sich an den eigenen Rücken und fragen sich, ob Carmen Hanken sich nicht auch den menschlichen Rücken annehmen kann. „Leider nein. Das habe ich nicht gelernt. Ich behandele nur Tiere“, meint Hanken lachend, bevor sie sich mit ihren Hankenmobil wieder nach Ostfriesland aufmacht.