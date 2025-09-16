Toni ist glücklich. Er hetzt hinter seinem Bällchen her, springt und tobt durch Wohnzimmer oder Garten, als hätte es nie ein schmerzendes Hundebeinchen gegeben. Ein vermeintlicher Kreuzbandriss hatte den neunjährigen Terrier Mix komplett aus seinem temperamentvollen Hundeleben, direkt ins Körbchen befördert, aus dem er sich kaum noch wegbewegte. Die Behandlung durch Carmen Hanken, die vor zwei Wochen mit ihrem „Hankenhof-XXL“ Mobil auf Einladung von Marietta Schmid-Kalter ein ganzes Wochenende in Kasbach-Ohlenberg war, hat Toni endgültig wieder mobil gemacht.

„Es ist unglaublich, wie der Hunde sich erholt hat. Man sah, dass er starke Schmerzen hatte. Die Pfote war dick und heiß. Er ist auch nicht mehr gerne rausgegangen“, berichtet Schmid-Kalter, die im Ortsteil Erle eine Praxis für Lebensberatung hat. „Toni sollte operiert werden. Wir waren vorher aber in Ostfriesland im Urlaub und jemand sagte, dass der Hof von Carmen Hanken ganz in der Nähe ist,“ erzählt sie. Hanken ist die Witwe von „Knochenbrecher“ Tamme Hanken. Sie behandelt selber Hunde und Pferde und hat vor dem Hintergrund ihrer 50-jährigen Erfahrung als Tiertherapeutin eine eigene Therapie entwickelt, die Pferden und Hunden erfolgreich wieder auf die Hufe und Pfoten hilft.

„Manchmal muss man bei Ursachenforschung um die Kurve denken.“

Carmen Hanken

„Einen Versuch ist es wert. Vielleicht kann sie Toni helfen“, berichtet Tonis Frauchen, wie es dazu kam, dass der Hund auf dem Hankenhof behandelt wurde und Carmen Hanken auch im Rheinland vorbeischaute, um schmerzgeplagten Vierbeinern zu helfen. Carmen Hanken hat bei ihrem Besuch im Rheinland im Gespräch mit unserer Zeitung auch erläutert, wie sie das schafft. „Es gilt immer die Ursachen zu finden und diese samt der Symptome, die vielleicht durch Schonhaltungen entstanden sind, zu beseitigen. Man muss immer wieder etwas ausprobieren“, sagte sie. Nach gezielter Analyse und Anamnese behandelt sie mit Cranio-Sacraler-Therapie, Faszien-Therapie und gezielten Stretchings. Das gilt nicht nur für Hunde, sondern auch für Pferde. Durch Erfahrung und Wissen hat sie ein ganzheitliches Konzept entwickelt, zu dem unter anderem die Ganganalyse, nach dem Konzept BARS (Balance Reit-System) gehört oder die Analyse von Faszien/Muskeln und auch der Check von Schleimhäuten und Zähnen im Maul. „Manchmal muss man bei Ursachenforschung um die Kurve denken. Wenn ein Tier links vorne lahm ist, kann hinten rechts oben das Problem sitzen“, erläuterte sie, wie sie auch dem kleinen Terrier Mix helfen konnte.

i Bettina Bode ist froh, dass es ihren Islandponys wieder gut geht. Sabine Nitsch

Toni ist wieder fit, die OP hat sich erledigt und Frauchen Marietta ist jeden Tag gefordert, den agilen Toni mit Bällchen werfen müde zu spielen. „Das war vorher undenkbar.

Nach der Behandlung in Ostfriesland ging es ihm schon viel besser. „Der endgültige Durchbruch kam jedoch, als Carmen hierher kam und noch mal behandelte“, berichtet Schmid-Kalter. „Carmen sagt auch immer, dass es manchmal etwas dauern kann und es auch zu einer Erstverschlimmerung kommen kann. Sie erklärt, dass man durchaus noch mal nacharbeiten muss. Sie zeigt auch genau, was dann zu tun ist und man kann sie jederzeit anrufen und sie erläutert, wie es geht.“ Die Ergebnisse seien absolut beeindruckend, wie man an Toni sehen könne, meint Schmid-Kalter und schmeißt das Bällchen möglichst weit weg, um den vor Energie sprühenden Toni zu beschäftigen.

i Die Islandponys fühlen sich wieder wohl. Sabine Nitsch

Von ähnlichen Erfahrungen kann auch Bettina Bode berichten. Ihre drei Islandponys hatten Rücken. „Ich glaube, Carmen hat einen besonders scharfen Blick. Durch die lange Erfahrung sieht sie die Tiere an, sieht, wie sie sich bewegen und weiß genau, wo das Problem liegt und wie es behoben oder zumindest verbessert werden kann. Es gibt ja Menschen, die heilende Hände haben. Sie gehört vielleicht auch dazu“, ist Bode überzeugt und deutet auf „Flugi-Skjoni“. „Die Isländer haben immer isländische Namen. Der hier heißt übersetzt fliegender Schecke“, sagt sie. Davon, „fliegend“ über die Wiesen zu galoppieren, war Flugi vor dem Besuch von Carmen Hanken weit entfernt. „Sie hat festgestellt, dass der Fesselträger sich irgendwie verschoben hat. Diese sehnenähnliche Struktur dient zur Stabilisierung des Fesselgelenks und nimmt auch das Körpergewicht auf“, erläutert Bode, was Carmen Hanken erkannt und behandelt hat. Auch das Kreuzdarmbein war bei den Ponys blockiert. „Sie hat außerdem gesehen, dass bei ’Skella’, was übrigens glückliches Frauenzimmer heißt, der beschlagene Huf ein paar Millimeter zu lang war. Das wurde korrigiert. Jetzt läuft sie wieder ganz leicht“, berichtet sie, während die drei versuchen ein Leckerchen aus ihrer Jackentasche zu stibitzen.

i Neufundländer Anton hat die Behandlung von Carmen Hanken geholfen. Sabine Nitsch

Die beiden Neufundländer der Familie Allmannsberger, die auch von Hanken behandelt wurden, seien nicht wieder zu erkennen. „Otto Allmansberger ruft häufig an und berichtet, dass die Hunde erkennbar wieder Freude am Leben haben. Bis auf ein Pferd geht es allen behandelten Tieren sehr viel besser“, freut sich Schmid-Kalter und berichtet von zwei Bayerischen Gebirgsschweißhunden, bei denen die Behandlung zunächst auf den Magen-Darm-Trakt geschlagen ist, bevor die Heilung eintrat. Besonders freut sich Schmid-Kalter, dass Carmen auch dem kleinen Logan Erleichterung verschaffen konnte. „Der Hund ist 13 und hat Krebs. Der arme Kerl kann sich jetzt immerhin wieder ein bisschen besser bewegen.“