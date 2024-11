Cannabisgesetz gilt seit 1. April: Wie läuft es in Neuwied?

Neuwied. Schön in der Abendsonne auf einer Wiese am Rhein fläzen und dabei einen Joint rauchen – so haben sich das vielleicht die Kiffer in der Deichstadt vorgestellt, als zum 1. April nach langer Diskussion die Teillegalisierung von Cannabis kam. Doch das Neuwieder Ordnungsamt hat bislang keinerlei Berührungspunkte mit den neuen Regelungen, auch nicht beim „R(h)einchillen“, das an lauen Sommerabenden in die Goethe-Anlagen lockte. Und das hat mit den Einschränkungen des neuen Gesetzes zu tun.