Waldbreitbach Campingplatz am Strandbad soll fit für Zukunft werden 18.11.2024, 16:00 Uhr

i Der Campingplatz am Strandbad in Waldbreitbach ist nach Ansicht des Ortsgemeinderats sanierungsbedürftig. Archiv Jörg Niebergall

Der Campingplatz am Strandbad in Waldbreitbach leidet nach Ansicht des Ortsgemeinderats unter einem deutlichen Sanierungsstau. „Wir für Waldbreitbach“ und die CDU wollen die Attraktivität der Anlage steigern und neue Finanzierungsmodelle prüfen.

Der Campingplatz am Strandbad in Waldbreitbach ist in die Jahre gekommen. „Wir für Waldbreitbach“ (WfW) und die CDU beobachten auf der Freizeitanlage, die sich auf gemeindeeigenem Gelände befindet, einen deutlichen Sanierungsstau. Dieser soll in den kommenden Jahren behoben werden, um den Tourismusstandort Waldbreitbach zu stärken.

