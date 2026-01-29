Unterbringung von Flüchtlingen
Camp-Bewohner in Neuwied-Block fühlen sich schikaniert
In Neuwied-Block gibt es wieder ein Flüchtlingscamp.
Rainer Claaßen

Das sogenannte Camp in Block dient als Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge, die die Stadt Neuwied erreichen. Bewohner schilderten gegenüber unserer Zeitung, dass es hier teils schwierig sei, ganz normale Alltagsdinge tun zu können.

Lesezeit 3 Minuten
Seit einigen Monaten wird das neue Flüchtlingscamp im Stadtteil Block genutzt. Es bringt Entlastung in die Unterbringungssituation in Neuwied. So konnte etwa die Sporthalle in Niederbieber, die mehrere Jahre als Behelfsunterkunft gedient hatte, wieder für die Schulen und die Vereine freigegeben werden.

