Gastro-News aus Neuwied
Café Wertvoll: Gastronomie mit sozialem Anspruch
Rudy und Sina Fransen wollen mit dem Café Wertvoll eine Begegnungsstätte schaffen.
Rudy und Sina Fransen wollen mit dem Café Wertvoll eine Begegnungsstätte schaffen.
Rainer Claaßen

Das neue Café Wertvoll in der Volkshochschule verbindet Kaffee und Engagement: Ein Verein als Betreiber schafft einen offenen Ort für Begegnung, Unterstützung und kreative Angebote. Der christliche Glaube spielt dabei eine wichtige Rolle.

Lesezeit 3 Minuten
Einige Jahre lang stand der Gastronomiebereich in der ehemaligen Raiffeisendruckerei in der Heddesdorfer Straße leer, obwohl dort durch Mitarbeitende und Besucher von Stadtverwaltung und Volkshochschule reger Verkehr herrscht. Seit Anfang des Monats sorgen Sina und Rudy Fransen für Belebung: Mit viel Eigenarbeit und zeitgemäßem Geschmack haben sie das Café Wertvoll in der VHS gestaltet.
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