Unter hohen Spritkosten ächzen
Busunternehmen bitten Kreis Neuwied um höhere Vergütung
Hohe Spritkosten: Das sagen Busunternehmer und Landrat mit Blick auf ÖPNV.
Hohe Spritkosten: Das sagen Busunternehmer und Landrat mit Blick auf ÖPNV.
Ulf Steffenfauseweh

Wenn der Dieselpreis in die Höhe schnellt, stimmen auch bei den heimischen Busunternehmen die Kostenkalkulationen nicht mehr. Deren Chefs haben sich laut Landrat nun an den Kreis gewandt, der die Vergütungen erhöhen möge.

Lesezeit 2 Minuten
Speditionen und Taxi-Unternehmen im Kreis Neuwied stöhnen unter den stark gestiegenen Spritkosten. Den Verkehrsunternehmen, die den Busverkehr im Auftrag des Kreises abwickeln, bereiten die Zusatzkosten ebenso Kopfzerbrechen. Zu diesem Problem und auch im Hinblick auf die von der Regierung in Berlin angestoßenen Hilfsmaßnahmen findet Landrat Achim Hallerbach deutliche Worte.

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Kreis NeuwiedWirtschaft

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