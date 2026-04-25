Unter hohen Spritkosten ächzen Busunternehmen bitten Kreis Neuwied um höhere Vergütung Ralf Grün 25.04.2026, 06:00 Uhr

i Hohe Spritkosten: Das sagen Busunternehmer und Landrat mit Blick auf ÖPNV. Ulf Steffenfauseweh

Wenn der Dieselpreis in die Höhe schnellt, stimmen auch bei den heimischen Busunternehmen die Kostenkalkulationen nicht mehr. Deren Chefs haben sich laut Landrat nun an den Kreis gewandt, der die Vergütungen erhöhen möge.

Speditionen und Taxi-Unternehmen im Kreis Neuwied stöhnen unter den stark gestiegenen Spritkosten. Den Verkehrsunternehmen, die den Busverkehr im Auftrag des Kreises abwickeln, bereiten die Zusatzkosten ebenso Kopfzerbrechen. Zu diesem Problem und auch im Hinblick auf die von der Regierung in Berlin angestoßenen Hilfsmaßnahmen findet Landrat Achim Hallerbach deutliche Worte.







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