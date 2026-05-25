Die Kirmes samt Umzug hat in Oberbieber Tradition. Bei den Terminen ist man dagegen etwas flexibler. Der Kirmesbaum wurde schon am vergangenen Wochenende gestellt, und der Umzug war schon am Samstag. Und natürlich wurde beides gebührend gefeiert.
Lesezeit 1 Minute
Am Aubach ist man äußerst flexibel, wenn es um den traditionellen Kirmesumzug geht. Schon eine Woche zuvor hatte der Burschenverein in Oberbieber den Kirmesbaum postiert und das mit den Klängen von Cross-Section entsprechend gewürdigt. Jetzt wurde von Freitag bis Montag einfach weiter gefeiert.