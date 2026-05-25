Kirmes in Oberbieber Burschen und Maimädchen zeigen Flexibilität Jörg Niebergall 25.05.2026, 11:10 Uhr

i Startschuss zum Kirmesumzug am Hermesplatz: Beim Umzug (dieses Mal am Samstag) standen Maikönigin Michelle Schneider und Jonas Bärtges im Mittelpunkt, dazu gesellten sich Burschen und Maimädchen. Jörg Niebergall

Die Kirmes samt Umzug hat in Oberbieber Tradition. Bei den Terminen ist man dagegen etwas flexibler. Der Kirmesbaum wurde schon am vergangenen Wochenende gestellt, und der Umzug war schon am Samstag. Und natürlich wurde beides gebührend gefeiert.

Am Aubach ist man äußerst flexibel, wenn es um den traditionellen Kirmesumzug geht. Schon eine Woche zuvor hatte der Burschenverein in Oberbieber den Kirmesbaum postiert und das mit den Klängen von Cross-Section entsprechend gewürdigt. Jetzt wurde von Freitag bis Montag einfach weiter gefeiert.







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