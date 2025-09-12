Anfang des 16. Jahrhunderts fast völlig zerstört, kümmert sich inzwischen ein rühriger Förderverein um die Burg Reichenstein. Einen Blick hinter die beeindruckenden Mauern können Besucher am 14. September erhaschen.

Geschichte zum Anfassen und Vergangenes hautnah erleben: Am Sonntag, 14. September, öffnen deutschlandweit wieder mehr als 5000 historische Stätten ihre Tore, um pünktlich zum Tag des offenen Denkmals in eine längst vergangene Zeit zu entführen. Und zwischen geheimnisvollen Burgen, verwinkelten Fachwerkhäusern und prunkvollen Kirchenanlagen können Besucher auch in Puderbach in die Vergangenheit reisen. Dort lädt die Burgruine Reichenstein zu Erkundungstouren durch ihr altes Gemäuer ein.

Über die wiederholte Teilnahme der Puderbacher Burgruine am deutschlandweiten Aktionstag freut sich auch Michael Führer, der bei der Verbandsgemeinde Puderbach unter anderem für den Bereich Tourismus zuständig ist: „Die Burgruine Reichenstein ist seit 2004 in unregelmäßigen Abständen beim Tag des offenen Denkmals dabei, manchmal auch im Rahmen von eigenen Veranstaltungen.”

Privatperson kauft Trümmer im 20. Jahrhundert

Und ein Besuch lohnt sich nicht nur für Geschichtsinteressierte, sondern auch für Familien, die einen Eindruck von der Pracht alter Mauern erhaschen möchten: Erbaut wurde die Burg Reichenstein bereits im 14. Jahrhundert – zwischen 1300 und 1330 –, um anschließend als Wohnsitz der Herren zu Reichenstein zu dienen. Zwischen 1510 und 1520 wurde sie allerdings fast vollständig zerstört, sodass erst im 20. Jahrhundert wieder Leben in die Trümmer einziehen sollte, nachdem eine Privatperson ab 1965 die Ruine restauriert und einige Anbauten wiederhergestellt hatte.

2006 erwarb schließlich die Verbandsgemeinde Puderbach die Burgruine und führt seither einige Instandsetzungsarbeiten durch, um die Burg mit dem Förderverein der Burg Reichenstein immer weiter der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Uns ist es wichtig, die Burg als touristisches Highlight des Puderbacher Landes zu etablieren, da es sich auch um das Wahrzeichen handelt, dessen Silhouette sich in einigen Wappen und Logos wiederfindet”, erklärt Führer einen der Hauptgründe für die regelmäßige Teilnahme am Tag des offenen Denkmals.

Viele Veranstaltungen im Burgkalender

Und dieser besondere Tag ist nicht der einzige im Burgkalender. So finden mit dem Burgfest und dem Konzert im Schatten der Burg regelmäßig Großveranstaltungen statt, die Besucher anlocken. „Alle Einnahmen aus den vom Förderverein Burg Reichenstein durchgeführten Veranstaltungen werden anschließend für die Unterhaltung der Burg eingesetzt”, weiß Führer, der sich ebenso wie seine Mitstreiter und zahlreiche Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit am Tag des offenen Denkmals freut.

Die Burgruine Reichenstein ist am 14. September zwischen 13 und 17 Uhr für Besucher geöffnet.