Noch bis Montag laufen die Kirmesfeierlichkeiten in Roßbach. Das traditionsreiche Aufstellen des Kirmesbaums stellte für den Junggesellenverein und die heimischen Schützen keine Herausforderung dar.
Es klappte mit dem Aufstellen des Roßbacher Kirmesbaumes buchstäblich alles wie am Schnürchen. Die Tanne geschlagen, das gute knapp 30 Meter lange Stück auf den Platz vor die Wiedhalle gebracht, den Kranz geschmückt, die ersten Meter per Traktor angehoben und die Sicherungsseile befestigt.