Neuwieder Osterkirmes beginnt
Bunter Osterspaß auf der Heddesdorfer Kirmeswiese
Die Neuwieder Osterkirmes lockt mit vielen Fahrgeschäfte und Attraktionen.
Die Neuwieder Osterkirmes lockt mit vielen Fahrgeschäfte und Attraktionen.
Jörg Niebergall

Die Neuwieder Osterkirmes mit ihren vielen Attraktionen für große und kleine Gäste hat begonnen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Tage, an denen sich der Besuch besonders lohnt.

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So ganz wollte Wettermacher Petrus zum Start der Neuwieder Osterkirmes nicht mitspielen. Doch trotz kühler Temperaturen blieb der Freitag relativ trocken und lockte etliche Besucher auf die Heddesdorfer Kirmeswiese. Zur eigentlichen Eröffnung am Samstagnachmittag konnte Kirmesmacher Herbert Meyer neben Oberbürgermeister (OB) Jan Einig und Ortsvorsteher Sven Lefkovitz große und ganz viele kleine Gäste begrüßen.

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