Kreative Kinder in Aktion
Bunter Biber grüßen in Niederbieber von Lampenmasten
Gemeinsam mit Bernd Siegel sowie den Lehrkräften Katja Schilling, Jana Wengenroth und Sarah Helmus machten sich die Kinder auf d
Gemeinsam mit Bernd Siegel sowie den Lehrkräften Katja Schilling, Jana Wengenroth und Sarah Helmus machten sich die Kinder auf den Weg, ihre Biber an zuvor freigegebenen Laternenmasten zu befestigen.
Jörg Niebergall

In Niederbieber hängen jetzt farbenfroh gestaltete Holzbiber von diversen Laternenmasten. Dahinter steckt die Idee von Bernd Siegel vom Verein Niederbieberer Bürger, die mithilfe von Grundschülern umgesetzt wurde.

Lesezeit 1 Minute
Biber-Alarm in Niederbieber! Wer derzeit durch die Straßen des Stadtteils läuft, entdeckt an vielen Laternenmasten ungewöhnliche Bewohner: Bunte Biber haben dort ihr neues Zuhause gefunden. Keine Sorge – die Nagetiere knabbern weder Bäume noch Kabel an, denn sie bestehen aus Holz.

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