In Niederbieber hängen jetzt farbenfroh gestaltete Holzbiber von diversen Laternenmasten. Dahinter steckt die Idee von Bernd Siegel vom Verein Niederbieberer Bürger, die mithilfe von Grundschülern umgesetzt wurde.

Biber-Alarm in Niederbieber! Wer derzeit durch die Straßen des Stadtteils läuft, entdeckt an vielen Laternenmasten ungewöhnliche Bewohner: Bunte Biber haben dort ihr neues Zuhause gefunden.

Keine Sorge – die Nagetiere knabbern weder Bäume noch Kabel an, denn sie bestehen aus Holz.