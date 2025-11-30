Nikolaus zu Besuch in Linz „Bunte Stadt“ eröffnet Weihnachtsmarkt Creativ Picture 30.11.2025, 10:08 Uhr

i Mit einem Glühwein in der Hand wurde die Eröffnung des Linzer Weihnachtsmarkts gefeiert. Heinz-Werner Lamberz

Der Nikolaus stattete am Wochenende Linz einen Besuch ab und brachte eine Stippvisite mit. Mit traditioneller Handwerkskunst und selbst gemachten Köstlichkeiten wurde der Weihnachtsmarkt in der „Bunten Stadt“ eröffnet.

Nicht bei idealem Weihnachtswetter, dennoch genauso gut war die Eröffnung des Linzer Weihnachtsmarktes im Herzen der „Bunten Stadt“. Viel Arbeit wurde von Erich Schöneberg und Didi Pörzgen nebst Team in den letzten Tagen bewerkstelligt. Das war auch dem Nikolaus aufgefallen, deshalb gab es eine himmlische Stippvisite.







