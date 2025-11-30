„Bunte Stadt“ eröffnet Weihnachtsmarkt

Der Nikolaus stattete am Wochenende Linz einen Besuch ab und brachte eine Stippvisite mit. Mit traditioneller Handwerkskunst und selbst gemachten Köstlichkeiten wurde der Weihnachtsmarkt in der „Bunten Stadt“ eröffnet.
Lesezeit 1 Minute
Nicht bei idealem Weihnachtswetter, dennoch genauso gut war die Eröffnung des Linzer Weihnachtsmarktes im Herzen der „Bunten Stadt“. Viel Arbeit wurde von Erich Schöneberg und Didi Pörzgen nebst Team in den letzten Tagen bewerkstelligt. Das war auch dem Nikolaus aufgefallen, deshalb gab es eine himmlische Stippvisite.