Traditionsduell Jung gegen Alt
Bunte Kirmesfeierlichkeiten in Oberhonnefeld-Gierend
Die Burschen treffen sich zum Baumholen in der Dorfmitte.
Das traditionelle Fußballspiel ist eine knappe Kiste und konnte Jung gegen Alt nach hartem Kampf für sich entscheiden. Anschließend beginnen die ausgelassenen Kirmesfeierlichkeiten in Oberhonnefeld-Gierend

Wenn die Burschen sich mit dem Traktor auf den Weg in den Wald machen, um den Kirmesbaum zu schlagen, dann steckt dem ein oder anderen Junggesellen wohl noch das Fußballspiel vom Vortag in den Knochen. Das Traditionsduell gegen den Altburschen hatte der Nachwuchs nämlich nach hartem Kampf mit 7:5 auf dem legendären Kleinfeldplatz (Skaterplatz) für sich entschieden. Und das musste ja schließlich gebührend gefeiert werden.

Feier in der Dorfmitte

Das Einholen des Kirmesbaumes wird dann allerdings wieder gemeinsam durchgeführt. Erst starten die jungen Burschen, dann die Senioren, treffen sich im Wald und leisten ganze Arbeit. Die Maimädchen kümmern sich derweil um das Schmücken der Kirmeskrone. Gefeiert wird am Kirmessamstag in der Dorfmitte mit viel Musik und guter Laune. Mit dem Frühschoppen im Jugend- und Kulturzentrum, inklusive Freibier und Speck- und eieressen, klingen die Feierlichkeiten so langsam aus.

