Bunnefest in Bad Hönningen mit Kölsch und Suppe

Musik, Bunnesupp und Kölsch – was den Gästen einen Riesenspaß macht, hat einen karnevalistischen Hintergrund. Beim Bunnefest wird für den Erhalt des Veilchendienstagzugs gesammelt.

Das traditionelle Bunnefest hat auch nach mehr als 30 Jahren seit seiner Premiere nichts von seinem Flair verloren. Stets stellen die Veranstalter der Bad Hönninger und der Ariendorfer Karnevalsgesellschaft mit dem Damenkomitee Mokkakännchen (Möhnen aus Bad Hönningen) die beliebte Veranstaltung in den Dienst der guten Sache. Wie im Vorjahr ist der Erlös für den Erhalt des Veilchendienstagzugs in der Badestadt bestimmt.

i Auch der Musikverein Harmonie Kurtscheid sorgte für Stimmung. Jörg Niebergall

Nachdem das Ereignis mit „Bunnesupp“, Kölsch und jeder Menge rheinischer Stimmung früher immer in der Ortsmitte stattgefunden hat, ist man nun zum dritten Mal im und um den Musikpavillon auf der Rheinwiese zu Gast. Musikalisch startete die Party mit dem Auftritt des Musikvereins Harmonie Kurtscheid. Am Abend sorgte der Waldbreitbacher Frank „Faxe“ Kötting an der Musikmaschine für den guten Ton. Unterbrochen wurde das Bunnefest von dem ein oder anderen Regenschauer. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.