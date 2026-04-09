Wird Weltraumradar gestört? Bundeswehr redet bei Windrädern in Windhagen mit Sabine Nitsch 09.04.2026, 05:00 Uhr

i In Rheinland-Pfalz müssen Windräder 900 Meter von Wohngebieten entfernt sein, in Nordrhein-Westfalen gelten andere Regeln. Fredrik von Erichsen/dpa

In Windhagen will die Stadt Bad Honnef Windräder genau auf die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen bauen. Dazu muss die Bundeswehr aber erst ihr Okay geben – denn die Räder könnten eventuell das Weltraumbeobachtungsradar TIRA stören.

Die Windkraftpläne der Bad Honnef AG (BHAG), die mit Rückenwind der nordrhein-westfälischen Stadt Bad Honnef zwei Windräder auf dem Dachsberg bauen will, stoßen bei den Nachbarn in Rheinland-Pfalz auf wenig Gegenliebe. Der Dachsberg in der Bad Honnefer Höhenlage liegt genau auf der Landesgrenze, sozusagen auf der Türschwelle der rheinland-pfälzischen Gemeinde Windhagen.







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