Wird Weltraumradar gestört?
Bundeswehr redet bei Windrädern in Windhagen mit
In Rheinland-Pfalz müssen Windräder 900 Meter von Wohngebieten entfernt sein, in Nordrhein-Westfalen gelten andere Regeln.
In Rheinland-Pfalz müssen Windräder 900 Meter von Wohngebieten entfernt sein, in Nordrhein-Westfalen gelten andere Regeln.
Fredrik von Erichsen/dpa

In Windhagen will die Stadt Bad Honnef Windräder genau auf die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen bauen. Dazu muss die Bundeswehr aber erst ihr Okay geben – denn die Räder könnten eventuell das Weltraumbeobachtungsradar TIRA stören.

Lesezeit 3 Minuten
Die Windkraftpläne der Bad Honnef AG (BHAG), die mit Rückenwind der nordrhein-westfälischen Stadt Bad Honnef zwei Windräder auf dem Dachsberg bauen will, stoßen bei den Nachbarn in Rheinland-Pfalz auf wenig Gegenliebe. Der Dachsberg in der Bad Honnefer Höhenlage liegt genau auf der Landesgrenze, sozusagen auf der Türschwelle der rheinland-pfälzischen Gemeinde Windhagen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren