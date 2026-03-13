Schnieder in Straßenhaus Bundesverkehrsminister spricht über B256-Ortsumgehung Justin Buchinger 13.03.2026, 19:13 Uhr

i Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sprach in Straßenhaus über die Pläne der Bundesregierung und die B256-Ortsumgehung Straßenhaus. Justin Buchinger

Befürworter wie Gegner haben in Straßenhaus mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder über die Ortsumgehung der B256 gesprochen. Landrat Hallerbach kündigte baldige Entwicklungen an.

Der Saal war gut gefüllt, als Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das Dorfgemeinschaftshaus in Straßenhaus betrat. Viele Bürger waren der Einladung der CDU-Landtagskandidaten Jürgen Schmied (Wahlkreis 3) und Jan Petry (Wahlkreis 4) gefolgt, sich „aus erster Hand über den Planungsstand“ der Ortsumgehung B256 zu informieren.







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