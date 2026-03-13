Schnieder in Straßenhaus
Bundesverkehrsminister spricht über B256-Ortsumgehung
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sprach in Straßenhaus über die Pläne der Bundesregierung und die B256-Ortsumgehung Stra
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sprach in Straßenhaus über die Pläne der Bundesregierung und die B256-Ortsumgehung Straßenhaus.
Justin Buchinger

Befürworter wie Gegner haben in Straßenhaus mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder über die Ortsumgehung der B256 gesprochen. Landrat Hallerbach kündigte baldige Entwicklungen an. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Saal war gut gefüllt, als Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das Dorfgemeinschaftshaus in Straßenhaus betrat. Viele Bürger waren der Einladung der CDU-Landtagskandidaten Jürgen Schmied (Wahlkreis 3) und Jan Petry (Wahlkreis 4) gefolgt, sich „aus erster Hand über den Planungsstand“ der Ortsumgehung B256 zu informieren.

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