Wahlkreis Neuwied Bundestagskandidaten stellen sich den Unternehmerfragen Rainer Claaßen 24.01.2025, 16:44 Uhr

i Nach der Diskussion wirkten die Teilnehmer sichtlich entspannt – auch die Auseinandersetzung wurde mit fairen Mitteln geführt: (v.l.) Marcel Böhm (Junges Unternehmernetzwerk Neuwied), IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting, Andreas Bleck (AfD), Unternehmer Thimo Kirsch, Ellen Demuth (CDU), Thorben Thieme (Grüne), Jan Hellinghausen (SPD), Sandra Weeser (FDP) und Frederik Fein (Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald). Rainer Claaßen

Das Junge Unternehmernetzwerk Neuwied und die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald haben vor der Bundestagswahl zur Diskussionsrunde eingeladen. Die Bundestagskandidaten von AfD, CDU, SPD, Grünen und FDP mussten Antworten auf drängende Fragen liefern.

Anlässlich der Bundestagswahl am 23. Februar hat der Landeswahlausschuss am Freitag 14 Landeslisten in Rheinland-Pfalz zugelassen. Bereits am Donnerstag hat das Junge Unternehmernetzwerk Neuwied gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald und unterstützt von der IHK eine besondere Veranstaltung zur Meinungsbildung auf die Beine gestellt: In den Räumen des Unternehmens ESD-Protect in Großmaischeid stellten sich fünf der Kandidaten ...

