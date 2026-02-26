Kandidaten im Kreis Neuwied
Bürokratieabbau als erster Schritt zu besseren Straßen
Das Frostwetter im Winter sorgt immer wieder für kaputte Straßen mit tiefen Schlaglöchern. Doch auf den Landesstraßen in Rheinland-Pfalz herrscht ein Investitionsstau. Der Straßenbau wird damit auch zum Thema im Landtagswahlkampf.
Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Beim Straßenbau sind sich die meisten Direktkandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) einig: Es braucht weniger Bürokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie vor allem die nötigen finanziellen Mittel. Viele sehen den Bund in der Pflicht.

Lesezeit 3 Minuten
Für Autofahrer sind sie ein Ärgernis, für Radfahrer können sie lebensgefährlich enden: Schlaglöcher. Viele Straßen im Kreis Neuwied müssten erneuert werden – darunter auch viele Landesstraßen. Doch auch hier bremsen die Bürokratie, eine Vorrangregelung oder auch die Planung eines Radweges die Umsetzung aus.

