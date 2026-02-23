Kopfschütteln im Ort
Bürokratie-Posse in Erpel: Wiese für neue Bäume gerodet
Wo jetzt Matsch ist, gab es früher eine Wiese. Büsche standen am Rand und auch ein Baum stand auf dem Gelände in Erpel.
Wo jetzt Matsch ist, gab es früher eine Wiese. Büsche standen am Rand und auch ein Baum stand auf dem Gelände.
Sabine Nitsch

Für 43.000 Euro lässt die Gemeinde eine Grünfläche „ökologisch aufwerten“, um den Anbau der Kita auszugleichen. Dass dafür erst gesunde Büsche weichen mussten und ein teurer Planer nötig ist, sorgt bei Anwohnern und Ortsbürgermeister für fassungsloses Kopfschütteln.

Lesezeit 3 Minuten
In Erpel schlagen die Wellen hoch. Grund für die Empörung ist die Rodung des Geländes gegenüber des Kindergartens an der Heisterer Straße. Auf der anderen Straßenseite, entlang des „Blumentälchens“, erstreckte sich bisher eine hübsche Wiese, mit Büschen entlang des Zauns, Bäumen, zwei Bänken und einem langen Beet, in dem das ganze Jahr über Blumen blühen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren