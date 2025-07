Eine der Aufgaben der Industrie- und Handelskammer ist es, Perspektiven von Unternehmen aufzuzeigen und zu vertreten. Im Regionalbeirat für den Norden von Rheinland-Pfalz sind 73 Unternehmer vertreten – acht davon kommen aus dem Kreis Neuwied. In diesem Gremium vertreten sie die Interessen von insgesamt 12.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen.

Drei davon stellten sich jetzt im Sommerinterview den Fragen unserer Zeitung. Dabei waren Maren Hassel-Kirsche, Geschäftsführerin der HKP – Stein & Erden Recycling GmbH in Neuwied, Klaus Berthold, Geschäftsführer der HB Protective Wear GmbH & Co. KG aus Thalhausen, und Marcel Böhm, Bevollmächtigter der ESD-Protect GmbH aus Großmaischeid. Die drei werden auch in der im kommenden Jahr anstehenden Vollversammlung wieder zur Wahl stehen.

Es fehlt an Flächen für die Unternehmen

Trotz vieler Vorzeichen, die eher nicht für Zuversicht sorgen, war die Grundstimmung des Gesprächs positiv. Die Wirtschaft im Kreis ist vorrangig von mittelständischen Unternehmen geprägt, bei denen die Geschäftsführung oft tief in der Region und den Firmen verwurzelt ist. Dementsprechend betonen die Vertreter, dass viele davon sich intensiv für die Region einsetzen.

Das größte Problem sehen sie im Mangel an Flächen für Neuansiedlungen oder Betriebserweiterungen. „Das ist seit Jahren so, und wir befürchten, dass es sich auch nicht kurzfristig ändern wird“, sagt Marcel Böhm. Das Thema ist eng verknüpft mit dem zweiten großen Problem, das die Unternehmen herausfordert: die ausufernde Bürokratie. Findet sich in der Region tatsächlich ein Platz, der von Unternehmen genutzt werden könnte, können Jahrzehnte vergehen, bis die entsprechenden Genehmigungen vorliegen und gebaut werden kann.

i Hoffen auf positive Entwicklungen: Frederik Fein (IHK-Regionalberater), Maren Hassel-Kirsche (HKP – Stein & Erden Recycling GmbH), Marcel Böhm (ESD-Protect), Kristina Kutting (IHK-Regionalgeschäftsführerin) und Klaus Berthold (HB Protective Wear). Rainer Claaßen

Immerhin sehen die Unternehmer auch hier die Möglichkeit, mit ihrem Gremium etwas zu bewegen: im Austausch mit Orts- und Verbandsgemeindebürgermeistern, mit den zuständigen Gremien und mit Politikern bis hin zum Neuwieder Oberbürgermeister und zum Landrat. Im direkten Gespräch können auch Missverständnisse geklärt werden: „Uns ist ja schließlich auch an der Region gelegen“, erklärt Marcel Böhm. „Wenn wir Arbeitsplätze schaffen, hat das auch positive Auswirkungen für die Ortschaften – etwa, indem dort Kindergärten zur Verfügung gestellt werden oder lokale Infrastruktur erhalten bleibt.“

Klaus Berthold bringt auf den Punkt, was aktuell aus Unternehmersicht am wichtigsten ist: „Wir alle wünschen uns mehr Sicherheit und Verlässlichkeit. Die aktuell aufgesetzten Investitionsprogramme der Regierung machen Hoffnung. Aber bisher ist noch nicht zu erkennen, wie sie tatsächlich umgesetzt werden. Aktuell wird in vielen Bereichen nur dort investiert, wo es unbedingt nötig ist. Wenn hier mehr Vertrauen entsteht, kann es auch wieder vorangehen.“

Ziel: Nachwuchskräfte gewinnen

Maren Hassel-Kirsche wird noch deutlicher, wenn sie sagt: „Die meisten Unternehmer nehmen ihre Verantwortung – auch gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt – sehr ernst. Oft würden statt starrer Vorgaben schon Leitplanken genügen, die etwas Handlungsspielraum lassen. Aktuell ist der Ruf der Unternehmen aber schlecht – ich habe den Eindruck, das ist in den letzten Jahren von der Politik auch so gewollt.“

Etabliert hat sich das von der IHK initiierte „Junge Unternehmernetzwerk“. Die Gruppe von knapp 50 Unternehmern und Führungskräften trifft sich regelmäßig, um Unternehmen oder Institutionen aus der Region zu besuchen und kennenzulernen und sich dabei informell auszutauschen. Ein Erfolgsrezept.

Weiterhin fehlt es den Unternehmen an Nachwuchs. Auch in diesem Jahr gibt es deshalb wieder ein Azubi-Speeddating. Das findet diesmal am 4. September im Jugendzentrum „Big House“ in Neuwied statt. „Nach dem Versuch in der Eishalle im vorigen Jahr möchten wir die Veranstaltung diesmal etwas kleiner und exklusiver gestalten“, sagt Kristina Kutting. „Wir rechnen damit, dass auch in diesem Jahr hier wieder einige Ausbildungsverträge anbahnen werden.“