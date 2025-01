Neu in Neuwied gegründet Bürgerverein will Politik jenseits von Ideologie machen 22.01.2025, 12:09 Uhr

i Norbert Haas hat mit Mitstreitern den Bürgerverein demokratische Erneuerung in Neuwied gegründet. Stephanie Mersmann

Die da oben, wir hier unten, die einen rechts, die anderen links: In Deutschland gibt es mehr als eine Kluft, das weiß auch der Neuwieder Norbert Haas. Ein Bürgerverein, den er und Mitstreiter gegründet haben, will helfen, diese zu schließen.

In Neuwied ist ein neuer politischer Akteur aufgetreten: Der „Bürgerverein demokratische Erneuerung“ (BdE) wurde vor einigen Wochen in der Stadt gegründet und will „mehr Miteinander wagen“. Bürgerbeteiligung steht im Zentrum des Vereins. Und: Auch wenn politische Ziele ganz klar im Zentrum des Vereins stehen, so grenzt sich dieser klar von Parteien ab.

