Die VG Rengsdorf-Waldbreitbach hat am Sonntag (6. April) gewählt: Pierre Fischer (CDU) und Achim Braasch (freier Bewerber) ziehen in die Stichwahl am 27. April um das Amt des Bürgermeisters der größten VG im Kreis Neuwied ein.

Am Sonntagabend (6. April) kurz nach halb acht brach bei keinem der vier Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der VG Rengsdorf-Waldbreitbach die ganz große Freude aus. Das Wahlergebnis war aufgrund der Anzahl der Bewerber erwartbar: Keiner holte mehr als die Hälfte der Stimmen. Es geht somit am 27. April in eine Stichwahl. Pierre Fischer (29, CDU) sicherte sich am Sonntag 43,4 Prozent der Stimmen. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir gehen mit einem ordentlichen Vorsprung in die Stichwahl“, resümierte der Waldbreitbacher Bewerber den Wahlabend. Es ginge in den kommenden Tagen darum, die Menschen zu überzeugen, die ihn bisher nicht gewählt hätten. Der bisherige Erste Beigeordnete der VG will unter anderem mit dem Thema medizinische Versorgung bei den Wählern punkten.

i Achim Braasch (53, freier Bewerber) hat es in die Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters der VG Rengsdorf-Waldbreitbach am 27. April 2025 geschafft. Daniel Dresen

Pierre Fischer duelliert sich in drei Wochen mit Achim Braasch (53, freier Bewerber), der am Sonntag 31,9 Prozent der Stimmen holte. Braasch, langjähriger Ortsbürgermeister von Oberraden und VG-Ratsmitglied der SPD, habe bereits im Vorfeld mit einem „ganz offenen Rennen“ am Wahlabend gerechnet. „Ich möchte mich nun noch mehr Menschen vorstellen. Ich habe schon mehr als 4300 Haushalte besucht“, berichtete Braasch. Bei den Sachthemen würden er und sein Kontrahent Fischer nicht weit auseinanderliegen. Für ihn als Kandidaten spreche die Erfahrung: Braasch arbeitet als Bauamtsleiter bei der benachbarten VG Bad Hönningen.

Die unterlegenen Holger Klein und Eva Kreienkamp können mit Ergebnis umgehen

Das deutliche Nachsehen hatten Holger Klein (50, FWG) mit 19,6 Prozent und Eva Kreienkamp (62, freie Bewerberin) mit 5,0 Prozent. Klein, der langjähriger Ortsbürgermeister von Melsbach ist, hätte nicht mit so einem großen Abstand zu den beiden anderen Bewerbern gerechnet. Dennoch spricht er von einem „achtbaren Ergebnis“. Klein falle nach der Wahlniederlage in kein „Ego-Loch“, schließlich sei er von Berufswegen Lehrer. „Man muss aber auch betrachten, welche Mittel die anderen beiden zur Verfügung hatten. Wenn man allerdings mal in die andere VG guckt, bin ich froh, dass wir einen sehr fairen Wahlkampf hatten“, sagte Klein.

Für die einzige Kandidatin, Eva Kreienkamp, galt am Wahlabend das Motto der Olympischen Spiele „Dabei sein ist alles“. „Ich bin ja realistisch. Es war für mich eine völlig neue, bereichernde Erfahrung“, sagte die frühere Topmanagerin rückblickend auf ihren ersten Wahlkampf. Ihre 5 Prozent seien als Einzelbewerberin ein „Achtungserfolg“.

„Wir hätten am 23. Februar, am Tag der Bundestagswahl, eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung gehabt. Eines steht fest: Solch eine Wahl kostet den Steuerzahler viel Geld.“

Holger Klein (FWG)

Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei gerade einmal 46,3 Prozent – vor acht Jahren wurden 75,4 Prozent erreicht. „Damals war die Bundestagswahl am selben Tag. Das muss man bedenken. Dennoch ist die Wahlbeteiligung nicht gut. Da hatte ich mir mehr erhofft. Allerdings war das Ergebnis zu erwarten“, sagte Fischer. Er fürchtet sogar, dass die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl am 27. April noch einmal sinken wird. Während des Wahlkampfes habe Fischer den Eindruck gewonnen, dass viele gar nicht wüssten, wofür der VG-Bürgermeister zuständig sei. „Viele haben auch das Interesse an der Politik verloren“, so der CDU-Mann. Eine richtige Erklärung, für die in seinen Augen „geringe“ Wahlbeteiligung, hat auch sein Kontrahent Achim Braasch nicht. „Vielleicht liegt es an der zeitlichen Nähe zur jüngsten Bundestagswahl“, meinte Braasch.

Sein Ortsbürgermeisterkollege Klein sprach von einem „ernüchternden Ergebnis“, wenn man in Betracht ziehe, mit wie viel Aufwand die Kandidaten den Wahlkampf bestritten hätten. Der Melsbacher Ortschef fordert ein dringendes Umdenken in Mainz, was das Zusammenlegen von Wahlterminen angeht. „Wir hätten am 23. Februar, am Tag der Bundestagswahl, eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung gehabt. Eines steht fest: Solch eine Wahl kostet den Steuerzahler viel Geld“, kritisiert Klein die bisherige Gesetzgebung. Die ebenfalls unterlegene Kreienkamp gab zu bedenken, dass vielen Bürgern offensichtlich nicht bewusst sei, dass die kommunale Ebene für ihren Lebensalltag eigentlich die ausschlaggebende sei. Es bedürfe hier Aufklärungsarbeit.

VG-Chef und Wahlleiter Hans-Werner Breithausen: Entwicklung hat sich abgezeichnet

Der scheidende VG-Bürgermeister und Wahlleiter, Hans-Werner Breithausen (SPD), machte aus seiner Enttäuschung über die Wahlbeteiligung keinen Hehl. „Sie hätte deutlich besser sein müssen. Ich hätte mir deutlich über 50 Prozent gewünscht“, so Breithausen. Schon am Wahlmorgen hätte sich die Entwicklung abgezeichnet. „Wir sind noch am Recherchieren, woran es gelegen haben könnte“, so der Wahlleiter. Ein Vergleich mit der Wahl vor acht Jahren sei schwierig, weil damals auch gleichzeitig der neue VG-Rat gewählt worden sei, der nach der Fusion 2018 der beiden Verbandsgemeinden Rengsdorf und Waldbreitbach entstand.