Stichwahl Schwager vs. Tentler Bürgermeisterwahl in Erpel: Entscheidung am 1. Advent Daniel Dresen 26.11.2026, 13:00 Uhr

i Andreas Schwager (links, CDU) und Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) konkurrieren in einer Stichwahl am 29. November um das Amt des Ortsbürgermeisters von Erpel. Daniela Simon/Frank Hohmann

Andreas Schwager (CDU) und Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) stehen sich am 29. November in einer Stichwahl um das Amt des Ortsbürgermeisters von Erpel gegenüber. Im ersten Wahlgang verpasste Tentler überraschend nur knapp den Wahlsieg.

Am Sonntag, 29. November, wird den Menschen in der Ortsgemeinde Erpel in der dunklen Jahreszeit ein Licht aufgehen. Das liegt nicht nur am ersten Adventssonntag, sondern auch an der an diesem Tag stattfindenden Stichwahl um das Amt des Ortsbürgermeisters.







Artikel teilen

Artikel teilen