Auf den Höhen von Bad Hönningen sollen in naher Zukunft Windräder gebaut werden. Das ist zumindest die Vorstellung der Projektentwickler. Zu diesem Plan haben die Bürgermeisterkandidaten Geimer, Risse und Lopez eine ziemlich klare Meinung.
Lesezeit 3 Minuten
Am Potenzial von Windkraftanlagen scheiden sich die Geister. Befürworter sprechen von neuen Einnahmequellen für Kommunen und nachhaltiger Energiegewinnung. Kritiker bezweifeln dies – und prangern vor allem den Eingriff in die Natur an. In den Höhenlagen von Bad Hönningen sind in den kommenden Jahren acht Windräder geplant, zwei auf dem Homborn und sechs im Stadtwald.