Klimaschutz im Kreis Neuwied Bürgermeisterkandidaten zu Windrädern für Bad Hönningen Daniel Dresen 04.03.2026, 11:03 Uhr

i Bad Hönningens Stadtbürgermeisterkandidaten Mark Geimer (von links; parteilos), Volker Risse (CDU) und Francesco Lopez (freier Bewerber, jedoch AfD-Mitglied) äußern sich zu den Windkraftplänen in der Badestadt. Bernd Hunder, Dietmar Walter Photography, Gina Lopez

Auf den Höhen von Bad Hönningen sollen in naher Zukunft Windräder gebaut werden. Das ist zumindest die Vorstellung der Projektentwickler. Zu diesem Plan haben die Bürgermeisterkandidaten Geimer, Risse und Lopez eine ziemlich klare Meinung.

Am Potenzial von Windkraftanlagen scheiden sich die Geister. Befürworter sprechen von neuen Einnahmequellen für Kommunen und nachhaltiger Energiegewinnung. Kritiker bezweifeln dies – und prangern vor allem den Eingriff in die Natur an. In den Höhenlagen von Bad Hönningen sind in den kommenden Jahren acht Windräder geplant, zwei auf dem Homborn und sechs im Stadtwald .







