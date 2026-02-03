Rücktritt in Erpel Bürgermeister Günter Hirzmann gibt auf Sabine Nitsch 03.02.2026, 17:00 Uhr

i Günter Hirzmann tritt zurück. Sabine Nitsch

Nach anderthalb Legislaturperioden hört der Erpeler Bürgermeister überraschend auf und tritt zurück. Am 8. November wird sein Nachfolger zeitgleich mit dem Verbandsbürgermeister von Unkel gewählt. Wer die Nachfolge antritt, muss noch geklärt werden.

Der Erpeler Ortsbürgermeister Günter Hirzmann will zurücktreten. Zum 31. August legt er überraschend sein Amt nieder. Eigentlich wollte er, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, bereits zum 30. Juni gehen. „Aber jetzt steht der Termin für die Wahl des Verbandsbürgermeisters fest.







