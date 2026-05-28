Die geplante Änderung des Bebauungsplanes „Im Schauinsland/Auf den Weiden“ sorgt in Rengsdorf weiter für Protest. Anwohner befürchten eine dauerhafte Belastung und Wertverlust. Mit unserer Zeitung haben sie über ihre Einwände gesprochen.
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Der Besitzer einer 30.000 Quadratmeter große Fläche am nordöstlichen Rand von Rengsdorf will diese zu einem Neubaugebiet entwickeln. Dafür plant die Gemeinde eine Änderung des Bebauungsplans „Im Schauinsland/Auf den Weiden“.Dagegen richtet sich Protest der Bürgerinitiative (BI) „Zukunft für Rengsdorf“, die ihre Einwände im Verfahren gegen die Pläne eingebracht hat.