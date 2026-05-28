Schauinsland/Auf den Weiden Bürgerinitiative wehrt sich gegen Rengsdorfer Baugebiet Justin Buchinger 28.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Pläne für das Baugebiet Schauinsland/Auf den Weiden sorgen weiterhin für Kritik bei Anwohnern. Justin Buchinger

Die geplante Änderung des Bebauungsplanes „Im Schauinsland/Auf den Weiden“ sorgt in Rengsdorf weiter für Protest. Anwohner befürchten eine dauerhafte Belastung und Wertverlust. Mit unserer Zeitung haben sie über ihre Einwände gesprochen.

Der Besitzer einer 30.000 Quadratmeter große Fläche am nordöstlichen Rand von Rengsdorf will diese zu einem Neubaugebiet entwickeln. Dafür plant die Gemeinde eine Änderung des Bebauungsplans „Im Schauinsland/Auf den Weiden“.Dagegen richtet sich Protest der Bürgerinitiative (BI) „Zukunft für Rengsdorf“, die ihre Einwände im Verfahren gegen die Pläne eingebracht hat.







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