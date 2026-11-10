Der Burg Steineck droht der Abriss – per Bürgerbegehren wollen Rheinbreitbacher das verhindern. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat den Antrag auf Begehren als fristgerecht eingestuft, die Kommunalaufsicht äußert Bedenken.
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Die Geschichte der Burg Steineck in Rheinbreitbach ist wechselvoll und spiegelt ein Stück Ortsgeschichte wider. 2023 sollte sie noch Kita werden. Jetzt steht der Abriss bevor. Ein Investor will auf dem Grundstück Wohnbebauung mit 24 Eigentumswohnungen realisieren.