Burg in Rheinbreitbach 
Bürger wollen Abriss der Steineck verhindern
Die Burg Steineck in Rheinbreitbach sieht runtergekommen aus. Ein Investor will sie abreißen.
Die Burg Steineck in Rheinbreitbach sieht runtergekommen aus. Ein Investor will sie abreißen.
Sabine Nitsch

Der Burg Steineck droht der Abriss – per Bürgerbegehren wollen Rheinbreitbacher das verhindern. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat den Antrag auf Begehren als fristgerecht eingestuft, die Kommunalaufsicht äußert Bedenken.

Lesezeit 2 Minuten
Die Geschichte der Burg Steineck in Rheinbreitbach ist wechselvoll und spiegelt ein Stück Ortsgeschichte wider. 2023 sollte sie noch Kita werden. Jetzt steht der Abriss bevor. Ein Investor will auf dem Grundstück Wohnbebauung mit 24 Eigentumswohnungen realisieren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren