Widerstand aus Windhagen
Bürger wehren sich gegen Windkraftanlagen  
Bürger rund um Windhagen formieren sich um gegen die Bad Honnefer Windräder auf der Türschwelle von Windhagen zu kämpfen.
Sabine Nitsch

Die Bad Honnef AG will genau auf der Landesgrenze riesige Windräder bauen. Die Stadt Bad Honnef, die grünes Licht gab, wird die negativen Aspekte des Windradbaus nicht spüren - nur Menschen in Rheinland-Pfalz sind betroffen. Widerstand regt sich. 

Lesezeit 4 Minuten
Die Menschen rund um Windhagen, Stockhausen, Rederscheid, Rottbitze und Wülscheid sind entsetzt. Zwei rund 300 Meter hohe Windräder sollen im Bereich Dachsberg, in direkter Nachbarschaft des dortigen Sees, gebaut werden. Der Rat der Stadt Bad Honnef hat dem Bauvorhaben in der jüngsten Ratssitzung, grünes Licht gegeben.

