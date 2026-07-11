Windräder auf dem Dachsberg Bürger sammeln Geld für Klage gegen Windräder Sabine Nitsch 11.07.2026, 13:00 Uhr

i Anwohner Gianfranco De Crescenzo hat eine Visualisierung aus der Perspektive seines Gartens erstellt, die zeigt, wie groß das Windrad wäre. Gianfranco De Crescenzo

Bürger klagen gegen den Bau von zwei 250 Meter hohen Windkraftanlagen genau vor ihrer Haustür. Die Hoffnung, dass die Gemeinde die Bürger finanziell bei der Klage unterstützen darf, hat sich erledigt. Die Kommunalaufsicht sieht die Idee kritisch.

. Es hat nicht sollen sein. Die Gemeinde Windhagen darf die Bürger, die gegen den Bau der beiden Windräder klagen, nicht finanziell unterstützen. Die 250 Meter großen Windkraftanlagen will das Bad Honnefer Energieversorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG) auf dem Dachsberg, genau auf der Landesgrenze zu RLP, auf der „Türschwelle“ von Windhagen bauen.







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