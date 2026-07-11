Bürger klagen gegen den Bau von zwei 250 Meter hohen Windkraftanlagen genau vor ihrer Haustür. Die Hoffnung, dass die Gemeinde die Bürger finanziell bei der Klage unterstützen darf, hat sich erledigt. Die Kommunalaufsicht sieht die Idee kritisch.
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. Es hat nicht sollen sein. Die Gemeinde Windhagen darf die Bürger, die gegen den Bau der beiden Windräder klagen, nicht finanziell unterstützen. Die 250 Meter großen Windkraftanlagen will das Bad Honnefer Energieversorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG) auf dem Dachsberg, genau auf der Landesgrenze zu RLP, auf der „Türschwelle“ von Windhagen bauen.