Das Neuwied von morgen denken 
Bürger sagen, wie sich die Stadt entwickeln soll
Forderte die Besucher auf, groß zu denken: Oberbürgermeister Jan Einig.
Forderte die Besucher auf, groß zu denken: Oberbürgermeister Jan Einig.
Rainer Claaßen

Mit einer neuen Stadtentwicklungsstrategie sollen die Weichen für das Neuwied der Zukunft gestellt werden. Wohin die Reise geht, entscheiden die Neuwieder, angefangen mit der Auftaktveranstaltung „NeuWie? Deine Stadt von morgen denken“.

Lesezeit 2 Minuten
Leben bedeutet Veränderung – das gilt auch für Kommunen. In Neuwied zeigt sich das aktuell sehr deutlich an den vielen Bautätigkeiten in der Innenstadt. Manche Veränderungen geschehen einfach so, andere lassen sich steuern. Letzteres wäre im Sinne der Stadtverwaltung.

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Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

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