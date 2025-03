Wie bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ lassen Bürger den Wert ihrer Antiquitäten bei der Kunstsprechstunde auf Schloss Arenfels schätzen. Kostenlos schauen sich Experten die Objekte an. Diese können nach der Expertise an Händler verkauft werden.

Der Kerzenleuchter aus Bronze ist rund 25 Zentimeter hoch. „Etwa Mitte 19. Jahrhundert“, sagt Aaron Gärtner, Geschäftsführer des Mannheimer Auktionshauses und zeigt eine ähnliche Figur auf seinem Handy. „Die hat rund 1.700 Euro gebracht“, führt er weiter aus und zeigt auf den Erlöspreis. Mehr wollte der Kunde nicht wissen und packt sie wieder ein. Eine kostenlose Expertise nimmt er nun zusätzlich mit. So lief es bei der „Kunstsprechstunde“ auf Schloss Arenfels am Samstag, 22. März, rund 50 Mal ab.

Große Resonanz

„Wir hatten über 20 Anmeldungen und noch mehr Kunden kamen ohne Anmeldung“, sagt Klaus Fischer im Gespräch mit unserer Zeitung. Er organisiert die Kunstsprechstunden, deren Prinzip ein wenig an die beliebte ZDF-Sendung über Kunst- und Antiquitäten „Bares für Rares“ erinnert, wo die Gäste nach der Expertise ihre Raritäten an einen höchstbietenden Händler verkaufen können. Bei der Kunstsprechstunde liegen Expertise und Direktankauf, Übernahme zur Versteigerung oder Verkauf auf Kommissionsbasis dagegen in einer Hand.

i Die vierte Generation Kunsthandelerfahrung: Aaron Gärtner (l.) und Charles Bamberger begutachteten Raritäten auf Schloss Arenfels. Andreas Winkelmann

Seit 75 Jahren ist Familie Bamberger im Kunsthandel aktiv. Mit Auktionshäusern in Miltenberg und Mannheim sorgen sie für den Verkauf von Gemälden, Schmuck, Münzen, Armband- und Taschenuhren. Und an diese kommen sie im Rahmen ihrer Kunstsprechstunden. Die Kunsthändler sind damit seit zehn Jahren jeden Samstag in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz unterwegs. Im Oktober 2024 waren sie in Andernach, im Februar dieses Jahres in Mayen. „Den Tipp Schloss Arenfels haben wir von einer Kundin in Karlsruhe bekommen, deren Schwager aus Bad Hönningen stammt“, sagt Fischer. Dann begrüßt er den nächsten Kunden.

„Ich will einfach wissen, ob die aus Bronze ist und wenn das was für das Auktionshaus ist, lasse ich sie hier.“

Richard Bors aus Bad Hönningen

Richard Bors aus Bad Hönningen bringt eine bronzefarbene Figur mit „Ich will einfach wissen, ob die aus Bronze ist und wenn das was für das Auktionshaus ist, lasse ich sie hier“, sagt er. Sie ist nicht aus Bronze und zum Versteigern, zum Direktankauf oder zum Kommissionsverkauf ist sie auch nicht geeignet. „Dann kommt sie wieder in die Vitrine“, sagt Bors lachend. „Die Expertise ist eine Dienstleistung zum Nulltarif, auch wenn etwas für uns interessant ist, der Kunde entscheidet, ob er mit uns zusammenarbeitet und den Gegenstand zu Geld machen will oder wieder mit nach Hause nimmt“, erklärt Fischer.

Manchmal dauert die Expertise etwas länger

i Eine Bronze und zwei Kisten Gemälde. Die Expertise für die beiden Freundinnen nahm etwas Zeit in Anspruch. Andreas Winkelmann

An drei Tischen werden die Kunden in der Bastei auf Schloss Arenfels diskret von Spezialisten beraten. Ein Paar brachte eine Münzsammlung, „Die ist eine Menge wert und die hätten sie auch genommen, aber ich kann mich jetzt noch nicht trennen“, sagt die Besitzerin. Dann betreten Sylvia Wenneis und Ulrike Kesselheim den Saal. Mit dabei: zwei Umzugskartons mit Gemälden. Da wird die Expertise länger als die pro Kunde eingeplanten 15 Minuten dauern. Die ebenfalls mitgebrachte Bronzefigur ist schon einmal vielversprechend.

i Sylvia Wenneis (l.) und Ulrike Kesselheim kamen mit zwei Umzugskisten Gemälden - einige davon werden bald versteigert. Andreas Winkelmann

Auch bei den Gemälden scheinen einige dabei zu sein, die die beiden Freundinnen nicht mehr mit nach Hause nehmen müssen. Die beiden Freundinnen haben über die Ankündigung in unserer Zeitung von der Aktion erfahren. Dann beginnt das Begutachten und Taxieren ihrer mitgebrachten Raritäten.

Über eine Auktionsplattform von überall mitbieten

Aaron Gärtner und Charles Bamberger, der in der Miltenberger Dependance für Gemälde zuständig ist, arbeiten mit Erfahrung und Apps, mit denen sie Zugriff auf Informationen und Auktionsergebnisse haben. So entstehen vor Ort erste Preisschätzungen, die noch konkretisiert werden, wenn es zu einer Einlieferung kommt. Bei Direkt- oder Kommissionsankauf wird in den Läden der Familie Bamberger verkauft, Versteigerungen finden in Abständen vor Ort statt, zum Beispiel im Mai im Rathaus Miltenberg. Über die Auktionsplattform „Lot-tissimo“ kann dann jeder auch online zeitgleich von jedem beliebigen Ort mitbieten. Einige Gemälde der beiden Freundinnen werden dann auch dabei sein. 25 Prozent Provisionsanteil erhält das Auktionshaus bei Versteigerung oder Kommissionsverkauf vom Erlös.

i Fast wie Bares für Rares; Die Kunstsprechstunde auf Schloss Arenfels Andreas Winkelmann

„Für uns war es ein guter Tag und die Location Schloss Arenfels war auch bestens. Deshalb werden wir im nächsten Jahr wiederkommen“, sagt Fischer.