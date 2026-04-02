Anlagen bei Windhagen geplant Bürger klagen gegen Windräder an der Landesgrenze Sabine Nitsch 02.04.2026, 13:30 Uhr

i Die Bad Honnef AG will zwei Windräder auf die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bauen. Pia Bayer/dpa. picture alliance/dpa

Die Bad Honnef AG aus NRW will Windräder auf die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bauen. Die BI F.A.I.R. hat sich gegründet und zu einer Infoveranstaltung eingeladen, zu der mehr als 100 Leute gekommen sind. Anwohner wollen den Klageweg beschreiten.

Nur sehr wenig Sympathie hegen die Bürger rund um Windhagen für die Pläne der Bad Honnef AG, unterstützt von der Stadt Bad Honnef, zwei Windkraftanlagen auf dem Dachsberg zu bauen. Die Menschen der rheinland-pfälzischen Gemeinden Windhagen, Stockhausen aber auch Rederscheid, sind von den Plänen der nordrhein-westfälischen Stadt, die Windräder auf die Landesgrenze zu bauen, genauso aufgeschreckt, wie die Anwohner in den benachbarten ...







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