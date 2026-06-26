Rheinschiene wird saniert Bürger informieren sich in Engers bei Bahnmitarbeitern Jörg Niebergall 26.06.2026, 17:44 Uhr

i Der Engerser Bahnhof wird ebenfalls saniert. Jörg Niebergall

Aus Sicht der Deutschen Bahn kann die Generalsanierung der rechten Rheinschiene beginnen. In Engers, wo auch die Politik mit Blick auf die Situation vieler eingeschränkter Menschen Druck macht, stellten sich Bahnmitarbeiter den Fragen der Bürger.

Wohl wegen der Hitze waren nur wenige Interessierte am Freitag zum DB-Info-Mobil an den Engerser Bahnhof gekommen. Dort bot die Deutsche Bahn Bürgern, Pendlern sowie Fahrgästen die Möglichkeit, sich umfassend über die bevorstehende Generalsanierung der rechten Rheinstrecke (ab 10.







Artikel teilen

Artikel teilen