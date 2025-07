Nach der Wahl zum neuen Puderbacher Verbandsgemeindebürgermeister Ende April war vorübergehend ein wenig Ruhe eingekehrt. Zeit, die für die Hauptakteure sicherlich dienlich war, die intensiven Geschehnisse im Zusammenhang mit der Wahl zu verarbeiten. Doch vor Kurzem kam im Puderbacher Land ein Gerücht auf, dass die Wahl angefochten würde, dazu wandte sich auch ein Puderbacher mit Hintergründen an unsere Zeitung. Auf Nachfrage äußern sich sowohl die Kreisverwaltung als auch das Koblenzer Verwaltungsgericht zum Sachverhalt.

Zum Hintergrund: Ursprünglich waren vier parteilose Kandidaten angetreten, um Nachfolger des amtierenden Puderbacher VG-Bürgermeisters Volker Mendel zu werden. Während Herward Geimer und Alexander Mohr relativ deutlich in der ersten Wahlrunde am 6. April gescheitert waren, zogen Patrick Rudolph und Sven Schür in die Stichwahl am 27. April ein. Auf zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, die oft gut besucht waren, und beim Häuserwahlkampf stellten sich die Kandidaten den Bürgern vor, um ihre Inhalte näherzubringen.

Emotionen kochen immer wieder hoch

Doch ging es nicht nur rein sachlich zu, sondern teilweise kochten auch immer wieder Emotionen hoch. So gab es beispielsweise persönliche Differenzen im Wahlkontext, die öffentlich geworden sind. Und einzelne Bürger machten auf den sozialen Netzwerken wie Facebook immer wieder Stimmung gegen Kandidaten. Untereinander, das betonten alle Kandidaten eindrücklich in Gesprächen, sei der Umgang miteinander stets respektvoll gewesen.

i In der Stichwahl setzte sich Sven Schür gegen Patrick Rudolph (Foto) durch. Daniel Dresen

In der Stichwahl setzte sich schließlich der favorisierte Sven Schür gegen Patrick Rudolph in einem engen Duell durch. Schür erzielte 52,5 Prozent der Stimmen, Rudolph erreichte dementsprechend 47,5 Prozent der Stimmen. Unter anderem erfuhr Schür eine breite Unterstützung der Freien Wähler der VG Puderbach und auch der Freien Wähler der Ortsgemeinde Puderbach. Laut eigener Angabe sind die Freien Wähler der Ortsgemeinde und auch der VG Puderbach eine Vereinigung mitgliedschaftlich organisierter Wähler, die frei und unabhängig von Parteibindungen eine sachgemäße Vertretung der Bevölkerung im Gemeinderat der Ortsgemeinde Puderbach anstrebten. Doch nun ist das Wahlkapitel noch nicht gänzlich abgeschlossen.

Wahlkapitel ist in Puderbach noch nicht zu Ende

„Wir können bestätigen, dass bei der Kreisverwaltung Neuwied ein Einspruch gegen das Ergebnis der Verbandsgemeindebürgermeisterwahl 2025 in Puderbach erhoben worden ist und dass dieser Einspruch abgelehnt wurde“, teilt Thomas Herschbach, Pressesprecher der Kreisverwaltung Neuwied, schriftlich mit. Aber das war es noch nicht. „Bestätigen können wir ebenfalls, dass beim Verwaltungsgericht wiederum Klage gegen diese Entscheidung eingereicht worden ist.“

„Die Klage befindet sich im vorbereitenden Verfahren.“

Das teilte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Koblenz vor Kurzem auf Anfrage mit. 

Weitere Details nannte das zuständige Verwaltungsgericht Koblenz auf Anfrage. Ein Sprecher erklärte, dass am 10. Juni Klage wegen der Verbandsgemeindebürgermeisterwahl beim Verwaltungsgericht Koblenz erhoben wurde. Klagegegner ist laut Sprecher das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landrat des Kreises Neuwied, also Achim Hallerbach. „Die Klage befindet sich im vorbereitenden Verfahren“, teilte der Sprecher vor Kurzem mit. Wann die mündliche Verhandlung stattfinde, sei nicht absehbar. Nähere Angaben könnten, da es sich um ein laufendes, derzeit nicht öffentlich geführtes Verfahren handele, vonseiten des Gerichts zurzeit nicht gemacht werden. Auch die Kreisverwaltung äußert sich derzeit nicht näher zum Verfahren. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir zu den Gründen und den weiteren Fragen im Kontext zurzeit keine Angaben machen können“, so Pressesprecher Herschbach.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist inhaltlich nicht mehr bekannt, weitere Informationen werden im Laufe des Verfahrens folgen. So gilt es, das Verfahren abzuwarten. Aktuell ist Sven Schür Ortsbürgermeister von Steimel. Sollte es nach Plan laufen, ist angedacht, dass er nach seiner erfolgreichen Wahl schließlich am 1. Januar 2026 die Nachfolge des amtierenden Puderbacher VG-Bürgermeisters Volker Mendel antritt.